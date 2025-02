"Dolce Siena", il brano dedicato alla nostra città

Si chiama "Dolce Siena", ed è un nuovo brano dedicato alla nostra città, in linea e in sintonia con la tradizione degli ultimi cinquant’anni, che vede un repertorio che va dalla canzone melodica a quella più vicina al folk. E’ già ascoltabile nelle conosciute piattaforme musicali.

Il sentimento che lega un senese a Siena è molto profondo, Elena De Angelis, già autrice di testi, insegnante e studiosa di canto, nonché cantante, musicista e performer, è cresciuta respirando questo amore. Nata in una famiglia senese, tartuchina, ha vissuto questo grande legame da sempre e ha sentito il desiderio di scrivere e di cantare per Siena, nella ricerca di ricordi, sensazioni, suoni, colori.

"Dolce Siena" nasce come un quadro di emozioni dipinto sull’armonia di una musica che tocca il cuore. La musica è stata scritta e suonata da Marco Tuveri, compositore musicale nonché regista e direttore delle due web tv senesi Sienaweb.tv e Sichannel.tv, senese di adozione, della contrada della Giraffa, ha da sempre respirato musica e vissuto in radio i migliori anni della musica internazionale. Tastierista con esperienza in numerosi gruppi della nostra città, dal progressive, al rock e al pop.

La canzone è una produzione MusiChannel. MusiChannel non è solo uno studio di canto moderno e uno studio di registrazione, ma è un luogo di musica nel vero senso della parola, dove insegnare significa trasmette passione e professionalità.

Ma.Bi.