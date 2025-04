Dolce Jazz di Romina Capitani: "Mi dedico ai concerti dal vivo dopo il tour in Kazakistan"

E’ appena tornata da un importante tour in Kazakistan, concerti nati dalla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. Romina Capitani è da tempo protagonista di performance ed incisioni discografiche all’estero, dagli Stati Uniti alla Repubblica Ceca, dalla Georgia alla Germania, la cantante toscana si è esibita nella città di Almaty e successivamente nella capitale Astana.

Come è nata questa esperienza?

"Si chiama Dolce Jazz – ci dice Romina Capitani – e nasce da un invito ricevuto dal prestigioso Ever Jazz Club di Almaty. Sul palco con me un trio di musicisti kazaki: Viktor Khomenkov al piano, Anton Gourov al contrabbasso e Ivan Antipov alla batteria. Ho presentato un programma di brani della tradizione swing americana uniti a composizioni originali e un omaggio alla canzone italiana, combinando elementi del linguaggio musicale contemporaneo, in linea con la mia produzione artistica degli ultimi anni. Un modo far conoscere la mia creatività ed entrare in contatto con uno stato extra-europeo molto differente dal‘Italia, un’ulteriore opportunità di crescita umana ed artistica".

Con Romina Capitani parliamo anche di progetti futuri...

"Nel futuro prossimo ci sarà il proseguimento delle performance dal vivo, un aspetto del mio lavoro che da sempre mi tiene impegnata e che curo con particolare dedizione. Nella prossima estate, porterò in giro alcune delle formazioni musicali che ormai da anni mi accompagnano, ho già diversi appuntamenti in programma, vecchi e nuovi sodalizi artistici tra cui quelli con Riccardo Galardini, Klaus Lessmann, Giacomo Rossi ed anche quello con il pianista americano Steve Rudolph. Parallelamente ai live proseguirò la mia attività di docenza di canto presso l’Accademia Siena Jazz ed il Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova".

Esperienze passate che ricorda più volentieri?

"Tra le esperienze passate che ricordo più volentieri – prosegue Romina Capitani - ci sono sicurante gli incontri musicali che ho avuto l’opportunità di avere, sia qui nella nostra bellissima Toscana che all’estero. Ricordo le prime tournée come quella nella Repubblica Ceca nel 2012 e 2014, a cui seguì la pubblicazione a Praga del mio primo disco. Successivamente i concerti negli USA, dove ho avuto modo di esibirmi con musicisti americani sia a New York che in Pennsylvania e dove ho avuto la possibilità di pubblicare un altro lavoro discografico, il disco "I Thought About You" in duo con Steve Rudolph. Esperienze che mi hanno fatto crescere molto artisticamente".

Come giudica la situazione musicale del nostro territorio e cosa si dovrebbe fare per aumentare le possibilità di suonare?

"Noto con piacere una qualità e quantità sempre in crescita di musicisti grazie anche all’esistenza dell’Accademia Siena Jazz, un polo di formazione e produzione di altissimo livello che porta nel territorio tanti artisti, sia come insegnanti che come allievi talentuosi. La poca offerta per la musica dal vivo credo sia un problema diffuso non solo a livello locale, ma ormai un po’ generalizzato. In realtà ci sono alcuni festival e rassegne di qualità anche nella nostra provincia e regione, ma senz’altro è un settore che andrebbe maggiormente spinto in avanti. Basterebbe crederci un po’ di più e considerare che dando l’opportunità a musicisti ed artisti di incontrarsi su un palco si offre contemporaneamente anche alla cittadinanza l’occasione di godere di momenti di alta qualità culturale, anche di intrattenimento, fondamentali in città con grande vocazione culturale e turistica come la nostra".

Oltre all’attività concertistica e didattica, Capitani ha registrato alcuni importanti progetti discografici come leader. Ad esempio "Easy Living – To Prague with Love" con il suo trio praghese: Tomas Jochmann, Lukas Kytnar e Tomas Hobzek, il suo album di debutto di brani originali intitolato "Isola Jazz" con il suo quartetto italiano formato da Riccardo Galardini, Klaus Lessmann, Paolo Corsi, Giacomo Rossi e infine "I Thought About You", una conversazione musicale in duo con il pianista americano Steve Rudolph per l’etichetta statunitense Pact Records.