Divulgazione scientifica. Master per formare i comunicatori

Parte la terza edizione del master di secondo livello dell’Università di Siena in Divulgazione Scientifica. C’è tempo fino al 17 marzo per l’invio della domanda di partecipazione; il master è coordinato dal professor Eugenio Bertelli del dipartimento di Medicina Molecolare. Il divulgatore scientifico gioca un ruolo rilevante nella percezione dei fenomeni da parte del pubblico e il corso post laurea si propone di fornire gli strumenti per intraprendere la professione. Le lezioni avranno cadenza mensile ed inizieranno ad aprile 2025 per terminare ad aprile 2026. La modalità di fruizione è mista: alcuni moduli saranno a distanza, altri in presenza presso il polo didattico di San Miniato a Siena. Non solo teoria, ma anche un percorso pratico: i partecipanti gireranno un podcast, faranno realtà virtuale, impareranno a usare i software per le illustrazioni scientifiche, simuleranno interviste.