Disturbi alimentari. Esperti a Campostaggia

Nel mese in cui si celebra la Giornata del fiocchetto lilla, l’ospedale di Campostaggia organizza per sabato il convegno sul tema ’Come affrontare l’insorgenza di un disturbo del comportamento alimentare’. Dalle 9 alle 13 nell’auditorium "Carlo Buffi" (piano – 1) di Campostaggia, esperti si confronteranno in una mattinata aperta a tutti, in particolare gli studenti. L’ingresso è libero e non occorre prenotare. Tutto nasce dal libro "Il gioco dell’oca, l’anoressia raccontata a due voci" scritto dall’infermiera di Neonatologia Monica Conforti assieme con la figlia Federica Pucci, affetta da Anoressia nervosa. Nella stesura sono state aiutate dalla pediatra in pensione Daniela Pecchi. Nel libro raccontano la loro storia: un percorso complesso per arrivare alla struttura dove Federica ha trovato la via della guarigione. "I disturbi alimentari – afferma il direttore di Pediatria e Neonatologia di Campostaggia, Angelo Cardiello – sono diffusi e richiedono una piena presa in carico delle famiglie coinvolte. La nostra iniziativa vuole essere una testimonianza dalla quale si possano sviluppare delle riflessioni".