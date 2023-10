Distributore di carburanti cerca personale a Colle

Dal centro per l’impiego di Poggibonsi

1 ADDETTO CARBURANTI - BF Carburanti di Colle Val d’Elsa cerca un addettoa al distributore carburanti, officina e lavaggio auto. Richiesta patente B e auto. Per candidarsi può telefonare al 3290065957 o cv a bfcarburantisas@gmail.com. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time (da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 15-19, sabato 8.30-12.30). si-201879

1 MURATORE - Ab Costruzioni 2000 srls di Poggibonsi cerca un muratore e un escavatorista. Per il profilo di escavatorista richiesta patente c e patentino guida escavatori. Contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3462336577 (Angelo). si-201834