Distretto di Poggibonsi Riorganizzati i servizi

Parte la riorganizzazione dei servizi a Poggibonsi dopo la chiusura del plesso del Distretto di Poggibonsi che dà su via Monte Sabotino. La Zona distretto Alta Valdelsa si è attivata con rapidità per offrire alla comunità locale delle soluzioni alternative. Ecco l’elenco dei servizi aggiornati: l’Ufficio protesi continuerà regolarmente a svolgere le proprie attività al terzo piano del Distretto; da oggi le attività del Punto unico di accesso si trasferiranno, fino a successiva comunicazione, al Distretto di Colle di Val d’Elsa, Campolungo. Stesso discorso per le attività sanitarie di comunità e per il rilascio delle esenzioni (orario, lunedì e mercoledì dalle 10 alle 11); il personale dell’Assistenza domiciliare integrata (Adi) è reperibile ai seguenti contatti: cell. 331 6469370; mail: [email protected]; le attività consultoriali ambulatoriali relative allo screening e al percorso nascita saranno collocate temporaneamente nei Distretti di Colle di Val d’Elsa e di San Gimignano, mentre le attività consultoriali non ambulatoriali e il servizio Psicologia saranno effettuate in via della Costituzione n. 30 al secondo piano; per gli ambulatori specialistici, il personale addetto sta lavorando alla presa in carico delle prenotazioni in essere e alla ricollocazione delle attività presso altre sedi; le vaccinazioni di adulti e bambini già prenotate e le attività ambulatoriali dei medici di medicina generale proseguono alle la Casa della Salute. La direttrice della Zona distretto Alta Valdelsa, Biancamaria Rossi: "Ringrazio tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo della Zona distretto Alta Valdelsa che sta lavorando alacremente per minimizzare l’impatto sul regolare svolgimento dei servizi e ridurre al massimo i disagi per cittadini e lavoratori".

Paolo Bartalini