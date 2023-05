’Diritti in campo’ Stendardo arcobaleno presidio e flash mob

In occasione della Giornata Internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia la Provincia di Siena e i 15 Comuni che hanno aderito alla Rete Re.A.Dy scendono in campo contro la discriminazione. Tutte le amministrazioni esporranno uno stendardo arcobaleno all’esterno del Palazzo pubblico per tutta la settimana. In Piazza Matteotti a Siena dalle 17 in poi ci sarà banchetto informativo sulle attività di Arcigay Siena – Movimento Pansessuale a cui seguirà un presidio. Poi flash mob per lanciare un messaggio semplice ma molto forte: la cultura sconfiggerà l’odio. Fino a fine anno tante azioni all’interno del progetto ’Diritti in campo’.