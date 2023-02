Diritti dei minori con Delmastro e il cardinale

Ci sarà anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, nell’occhio del ciclone per le rivelazioni sul caso Cospito al convegno, in programma domani alle 15, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, su ’La tutela dei diritti delle persone di minore età. Garanzie rischi opportunità nel passaggio di competenze dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Persona, Minori e Famiglia’.

L’evento è promosso dall’Unione Italiana Forense, dall’Osservatorio Diritti Minori Vulnerabili ’Fonte di Ismaele’ e dall’associazione Medicina Solidale. Il moderatore sarà Elisabetta Rampelli, Presidente nazionale Unione Italiana Forense. Oltre al sottosegretario Delmastro ci sarà il giudice Antonio Sangermano, nuovo capo Dipartimento Giustizia Minorile al Ministero, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Tra gli esperti e gli operatori per i diritti dei minori nel panel del convegno, previsti gli interventi di Giuseppe Sartiano, giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Roma, Carla Parisi, neuropsichiatra infantile, Lucia Ercoli, responsabile Osservatorio Diritti Minori Vulnerabili ’Fonte di Ismaele’, Gianni Serra, presidente Istituto Medicina Solidale già Direttore del Dipartimento V di Roma Capitale, Antonio Ferdinando De Simone, presidente Uif Roma e l’avvocato Maria Grazia Masella, esperta in diritto di famiglia.