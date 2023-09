Dirigente per il bilancio l’avviso del Comune Domande entro il 14

Il Comune di Siena cerca un dirigente per la direzione Risorse Finanziarie. L’avviso per la ’Selezione per la copertura di n.1 posizione dirigenziale a tempo determinato ’ è pubblicato sul sito www.comune.siena.it e su www.inpa.gov.it. La durata dell’incarico è di tre anni. La domanda, da presentare entro il 14 settembre, dovrà essere inviata collegandosi al portale del reclutamento InPa tramite Spid, Cie, Cns, eIDAS. La documentazione richiesta è contenuta nell’avviso nel quale sono riportati i requisiti necessari. La selezione avverrà valutando i curricula. Al termine la Commissione proporrà al Sindaco una rosa di candidati.