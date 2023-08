Diplomati e subito assunti Sette giovani di Poggibonsi dalla maturità al lavoro

Neodiplomati assunti con contratto a tempo determinato in aziende della Valdelsa. È un ulteriore frutto del progetto condotto da alcuni anni - il prossimo sarà il terzo - dall’associazione Il Masso. Un ente che ha tra i suoi propositi quello di svolgere un ruolo di riferimento per i giovani del circondario proprio nel quadro delle scelte professionali da effettuare. Una idea che trova concretezza per merito di una stretta collabora, ad opera dello stesso ente, sia con il tessuto produttivo del territorio che con gli ambienti delle scuole superiori. In particolare il Roncalli di Poggibonsi e il Cennini di Colle di Val d’Elsa, in virtù dei contatti avviati a suo tempo dall’associazione con i rispettivi dirigenti. Duplice l’obiettivo di una iniziativa dalla quale emergono adesso dei nuovi risultati: offrire ai ragazzi la possibilità di un orientamento al lavoro e arginare il fenomeno della dispersione scolastica, temi sui quali Il Masso concentra da tempo le proprie energie in sintonia con i suoi piani di azione. Sette i giovani di Poggibonsi e dintorni reduci dagli esami di maturità che sono pronti adesso a cimentarsi, già dalle prossime settimane, con una occupazione in linea con le conoscenze teoriche e pratiche acquisite nelle ore di lezione in aula. Tra i diversi indirizzi che spaziano dalla meccanica e meccatronica, dall’elettronica ai geometri (il corso Cat). Sei mesi per comprendere intanto, d punto di vista del personale fresco di inserimento, il valore del percorso intrapreso in ambito lavorativo secondo i dettami dei contratti collettivi nazionali. Al termine del periodo previsto, dedicato in base ai programmi alla crescita ai livelli umano e professionale, la possibilità per gli addetti di proseguire il cammino nel solco dell’esperienza compiuta. Da parte dell’associazione Il Masso, restano allo studio altri progetti mirati al coinvolgimento di giovani generazioni e di aziende, guardando ad argomenti, come appunto la ricerca di un lavoro dopo il conseguimento del diploma.

Paolo Bartalini