"Dimenticata Tina Anselmi"

"Una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Monteriggioni il 10 novembre 2021 e mai attuata". I consiglieri di opposizione del gruppo Per Monteriggioni Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, tornano sulla questione della mozione relativa a una via da dedicare a Tina Anselmi (foto). "Purtroppo – proseguono Senesi e Lattanzio in una dura nota diffusa ieri – anche quest’anno stiamo per giungere alla data simbolo dell’antifascismo e della Resistenza senza che ancora sia stato messo in atto questo importante riconoscimento per la donna che rappresenta un’icona della lotta partigiana. Infatti, a tutt’oggi il sindaco e la giunta del centrosinistra di Monteriggioni a guida Pd, che la mattina del 25 aprile non mancano mai di sfilare in Piazza Bersaglieri a deporre la corona di rito, non hanno trovato il tempo o la voglia di rendere omaggio con un gesto concreto a una donna che si può abuon diritto annoverare tra le fondatrici della Repubblica. Questo atteggiamento da partedell’amministrazione comunale denota un’assoluta mancanza di rispetto per ledeterminazioni del consiglio, facendo sorgere grossi dubbi circa l’adeguatezza del presidente delconsiglio comunale Isacco Barazzuoli nel ricoprire tale incarico. Ci auguriamo che i nostri continui solleciti alla fine abbiano effetto".