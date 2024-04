Dieci borse di studio a giovani talenti per frequentare i corsi estivi della Chigiana

Accademia Musicale Chigiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca insieme per favorire l’accesso dei giovani e talentuosi musicisti, provenienti dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia, ai corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia di Siena. Grazie a questa collaborazione vengono messe a disposizione 10 borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna per altrettanti giovani talenti musicali che potranno beneficiare di questa iniziativa senza precedenti che non solo offre un’opportunità unica ai giovani del Mezzogiorno sostenendo la loro specializzazione, ma contribuisce anche a promuovere l’eccellenza artistica e culturale del nostro Paese mettendo gli allievi a contatto con i più grandi nomi del panorama musicale internazionale. Il programma si rivolge alle allieve e agli allievi residenti nel Sud d’Italia che risulteranno idonei a prendere parte ai 31 corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana: l’attribuzione delle borse di studio verrà effettuata in base alle segnalazioni dei docenti con la direzione artistica dell’Accademia. I nominativi degli allievi a cui saranno assegnate le borse di studio verranno resi noti al termine della Summer Academy 2024.