’Dialoghi nei territori’. Unicoop Firenze in ascolto della comunità. Quattro incontri a Siena

Al via ‘Dialoghi nei territori’, l’iniziativa di Unicoop Firenze fa tappa anche a Siena, dopo le prime quattro tappe toscane. Fino al 28 febbraio il Santa Maria della Scala ospiterà una settimana di appuntamenti e incontri tematici della cooperativa con istituzioni, associazioni, imprese e soci attivi del territorio. All’ultimo piano dell’antico spedale è stata allestita anche una mostra fotografica, con documenti dell’Archivio storico di Unicoop Firenze. Durante la settimana, a partire dalle 17, si terranno eventi aperti al pubblico dedicati ai temi della cultura, dell’ambiente, del benessere e della solidarietà, con dati e analisi relativi al territorio di Siena. "L’obiettivo dell’evento è incontrare tutte le associazioni del territorio senese, perché insieme possiamo fare tutto – ha spiegato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze –. Si tratta di un lavoro di condivisione: come cooperativa cerchiamo di interpretare ed essere parte della rete locale, sostenendo e sviluppando insieme una progettualità che aiuti la comunità ad essere coesa. Inoltre, vogliamo incontrare le attività commerciali e industriali del territorio, e la provincia di Siena è ricca di queste realtà".

All’evento hanno aderito 450 associazioni del territorio che parteciperanno alle diverse giornate in calendario. ieri c’è stata l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Una storia di persone: l’origine di Unicoop Firenze a Siena’, allestita con documenti e immagini dell’Archivio storico di Unicoop Firenze.

"Per noi è importante avere rapporti con il territorio. Per questo, anche per il fatto che la valorizzazione del territorio passa anche attraverso chi lavora sul territorio, noi abbiamo già un parco di fornitori importanti, abbiamo oltre 750 fornitori toscani – ha dichiarato Luca Braccesi, direttore acquisti Unicoop Firenze –. Ovviamente in maggior parte dei prodotti più importanti sono i salumi, il mondo del vino, il mondo dell’olio. Ultimamente si sta affacciando anche la riscoperta del miele. Questi sono i prodotti che si trovano nei nostri territori".

Da oggi in programma quattro giornate di incontri tematici dedicati ai temi della cultura, dell’ambiente, del benessere e della solidarietà, che coinvolgeranno le realtà del territorio senese: dal terzo settore, all’associazionismo, al mondo del volontariato. Per il tema della cultura parteciperà Tomaso Montanari, rettore dell’Università per gli Stranieri di Siena, nella giornata dedicata all’ambiente sarà presente Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e docente presso l’Università di Firenze, mentre la giornata del benessere vedrà ospite l’assessore regionale Simone Bezzini.

"Dopo le tappe di Prato, Pisa, Arezzo e Lucca, l’evento prosegue qui a Siena dove, oggi, diamo il via a una settimana di incontri con tutto il tessuto dell’area senese – ha detto Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze –. Anche alla luce delle profonde trasformazioni sociali degli ultimi anni, con questa iniziativa vogliamo aprirci ancora di più all’ascolto del territorio e della comunità, con l’obiettivo di conoscere nuove realtà, rafforzare la rete di relazioni già attive e condividere una visione comune sui bisogni del territorio, creando valore per tutti".