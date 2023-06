’Di torri si corona’: è festa Monteriggioni medievale

di Fabrizio Calabrese

Tutto pronto per la festa medievale ’Monteriggioni di torri si corona’, edizione numero trenta. Una delle più longeve in Toscana. Nel noto borgo senese si parte il 6 luglio con il banchetto medievale, con musica e intrattenimento. Poi un pieno di spettacoli di piazza e di strada, sfilate in abito storico e rievocazioni di antichi mestieri. Chiusura il 9 con i fuochi artificiali e il concerto finale. Dal pomeriggio fino a tarda sera. Tutti i dettagli su monteriggionimedievale.com. Tante le novità, tra cui un format innovativo caratterizzato da una maggiore condivisione con i soggetti del territorio, la durata di un solo fine settimana lungo e il prezzo del biglietto che sarà popolare: 5 euro.

Per i residenti l’accesso sarà gratuito. Non solo. Il manifesto della festa è di Milo Manara. C’è poi l’aspetto gastronomico. Le associazioni proporranno nelle taverne delle pietanze tratte da ricettari di fine XIII-XV secolo. Un piatto sarà oggetto di giudizio da parte di un’apposita giuria. È stato istituito il premio ’La XV torre’ per la migliore proposta filologica composta da cibo e allestimento. L’amministrazione comunale sta inoltre rinnovando gli abiti storici da indossare grazie a un bando regionale che ha vinto. "Monteriggioni e le sue mura sono un patrimonio d’inestimabile valore, dal punto di vista artistico e paesaggistico, certo, ma anche iconografico e identitario – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani in conferenza stampa –, un simbolo inequivocabile che identifica la Toscana, la sua storia, la sua ricchezza culturale. Questa ricchezza è testimoniata da ‘Monteriggioni di torri si corona’. La valorizzazione delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni che ravvivano l’identità e la cultura toscana è una delle priorità che mi sono dato nella gestione della delega alla cultura, anche perché ritengo che queste manifestazioni, oltre ad essere pontenti attrattori turistici, rappresentino un collante per la comunità".

"La Festa medievale ’Monteriggioni di torri si corona’ è giunta alla sua trentesima edizione consacrando di fatto questo appuntamento come una tradizione della Toscana e dell’Italia – ha aggiunto il sindaco, Andrea Frosini, affiancato dall’assessore alla cultura Marco Valenti –. È un evento ormai radicato nella vita della nostra comunità che è diventato parte della nostra identità culturale. Protagonista è il medioevo che per ogni cittadino di Monteriggioni è anche lo specchio dentro al quale guardarsi ogni giorno, semplicemente passeggiando per il nostro territorio".