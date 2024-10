Devastate anche le strade bianche. L’amministrazione di Colle : "Subito un piano di manutenzione"

Dopo giorni di turbolenti temporali e disagi di varia natura, a Colle arriva un piano per poter trovare una soluzione alle numerose segnalazioni di dissesti stradali anche nelle zone più periferiche e distanti dal centro. È stato varato, infatti, un piano per intervenire sulle strade bianche che oggi si trovano in pessimo stato. A oggi manca ancora l’affidamento, ma già è stata stanziata una somma per riuscire a ripristinare le condizioni di normalità di alcuni sistemi viari della campagna.

"Si tratta di un intervento che abbiamo, comunque, pensato da tempo – afferma il vicesindaco con delega alle Opere pubbliche, Marco Speranza –. A maggior ragione occorre oggi un investimento per risistemare le strade bianche del nostro territorio. Servirebbe un impegno ancora più sostanzioso per risolvere tutti i problemi, ma per quest’anno abbiamo, comunque, optato per iniziare un percorso di risistemazione generale".

Si interverrà in particolar modo nella strada di Ponelle/Scarna che ha subìto i maggiori danni dovuti alle piogge, per poi passare anche alla strada di Collalto e via dei Cipressi, ma anche delle strade bianche nei pressi di Campiglia. "Colle ha un grande bisogno di un piano di manutenzioni – continua Speranza –. Le strade bianche sono un capitolo, ma come abbiamo visto le piogge di questi giorni ci hanno visti impegnati anche sul fronte degli edifici, per non parlare anche della frana che si è verificata lungo la via Nova. Il cambiamento che posso, però, testimoniare è dettato dal fatto che non ci troviamo impreparati di fronte a questi eventi. In particolar modo vorrei sottolineare che già abbiamo una serie di programmazioni riguardanti tutte le manutenzioni da iniziare e da portare a termine. È il caso delle strade bianche, appunto. Ora ci troviamo con un progetto pronto da affidare nei prossimi giorni. Le prime opere partiranno nelle prossime settimane". Una risposta, quindi, alle numerose segnalazioni che sono state fatte in questi giorni, ma anche la prospettiva per un piano che possa avere una continuità nel tempo. Dall’altro lato la contezza di come fenomeni ed eventi metereologici come quelli dello scorso fine settimana continuino a tenere in ostaggio le nostre infrastrutture.

Lodovico Andreucci