Detenzione illegale del fucile, Baloy ricorre in appello

E’ già stata impugnata la sentenza di condanna nei confronti di Fernando Porras Baloy, l’uomo che armeggiava il fucile da cui il 10 agosto scorso è partito il colpo che ha ucciso in strada del Villino la sua compagna, Yuleisy Manyoma, 33 anni. Il 30 gennaio scorso fu condannato a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato per la detenzione illegale del fucile. I suoi avvocati, Alessandro Betti e Leandro Parodi, hanno già depositato il ricorso in appello. Porras Baloy ha solo l’obbligo di firma e di non lasciare il Comune di Siena. L’inchiesta che lo vede indagato per omicidio non è ancora conclusa.