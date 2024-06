’Destatevi!’ ai Fisiocritici. Spettacoli sotto la balena

SIENA

Un calendario variegato di appuntamenti per il mese di luglio: ecco una nuova (la quarta) edizione di "Destatevi!", la rassegna estiva fatta vivere dall’Accademia dei Fisiocritici, ovvero "serate artistiche attorno al pozzo ... di scienza". Dal musical alla musica da camera, dalle colonne sonore cinematografiche ai canti popolari senesi. Viene mantenuta la formula dell’abbinamento con un momento conviviale: alle 21 un FisioDrink e alle 21.30 lo spettacolo. La rassegna si apre l’8 luglio con "Viaggio nel musical con Le Dive", spettacolo ideato dalla cantante, ballerina e coreografa Alice Valentini con l’attrice Chiara Savoi e il gruppo Le Dive: insieme faranno rivivere molti momenti di musical divenuti cult come West Side Story, Cabaret, New York New York, Mamma mia e molti altri rendendo il pubblico partecipe sia di aneddoti e curiosità sia della frenesia del backstage attraverso i numerosi cambi di abito in scena. Secondo appuntamento il 17 luglio con il "Franci Chamber Ensemble", un gruppo di otto archi e un clarinetto, fra allievi e una docente, del Conservatorio di Siena Rinaldo Franci che eseguiranno due classici capolavori di Mozart e Mendelssohn-Bartholdy e un moderno brano di Béla Kovács di musica klezmer. Il 25 luglio "Matrimoni perfetti: musica & cinema, compositori" & registi, uno spettacolo inedito scritto e diretto da Massimo Biliorsi con gli interventi delle attrici Rita Ceccarelli e Lucia Donati: quasi ottant’anni di storia del cinema nei grandi sodalizi con il mondo della colonna sonora, raccontati in un viaggio di immagini e note, di sicura evocazione per tutte le generazioni grazie alle partiture e ai trailer di film di grandi pellicole.

Chiude la rassegna il 31 luglio La Serpe d’Oro con "Bella, meravigliosa la mia città: stornelli e canti popolari senesi", un titolo già di per sé evocativo del repertorio presentato dalla band nata a Siena nel 2014, specializzata nel repertorio toscano in genere che ora sta approfondendo il ricchissimo materiale legato ai canti di Siena, da "Senesina" a "Se dormi svegliati", da "Tirati in là m’arruffi" a"Giovanottino mi piacete tanto": un contributo musicale che manca da molto tempo. 15 euro biglietto unico, 50 euro l’abbonamento a tutte le serate. I partecipanti potranno anche, con lo stesso biglietto, visitare il Museo e la mostra "Ali di porpora" che espone magnifiche foto di fenicotteri della laguna di Orbetello. Calendario e prenotazioni su eventi.fisiocritici.it.