Derattizzazione fatta. Domani riapre l’asilo

Riaprirà domani l’asilo nido di Montalcino che, era rimasto chiuso alcuni giorni per consentire un’operazione di derattizzazione e sanificazione della struttura a causa del ritrovamento di alcune tracce di escrementi di topi muridi (i topi campagnoli) in una stanza. Le attività furono immediatamente sospese con un’ordinanza del sindaco Silvio Franceschelli che subito affidò ad una ditta specializzata l’incarico di ripristinare con la massima urgenza le condizioni necessarie per una pronta riapertura in sicurezza. Il lavoro della ditta si è concluso nei tempi previsti e dopo una serie di attente valutazioni è arrivato il momento di riaprire il nido ai suoi piccoli utenti. Ultimamente, in diverse aree della Toscana e anche in alcune località del territorio del comune di Montalcino si è registrato un aumento considerevole della presenza dei roditori, anche a causa del maltempo che con le sue abbondanti piogge ha spinto questi animali a trovare ricovero fuori dalle loro tane arrivando fino agli edifici abitati dall’uomo. Notizie del genere potrebbero indurre a pensare che la struttura versi in condizioni precarie, di fatto non è così in quanto il nido montalcinese è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione sia lo scorso anno che durante l’ultima pausa estiva con l’igiene che ha, all’interno di una struttura del genere, la priorità assoluta. Non resta quindi che augurare alle educatrici e ai piccoli loro affidati, un buon ritorno alle attività in serenità e sicurezza.

Andrea Falciani