Dentro l’affresco del Buon Governo. Viaggio fra Palio, eccellenze e Francigena

Si può entrare dentro un affresco e viverlo? Con la televisione sì. Linea Verde domenica prossima, dalle 12.20 su Rai1, racconta l’allegoria e gli effetti del buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. Sta a palazzo Civico di Siena dal 1338, ora è in restauro e grazie al cantiere si può ammirare ad altezza d’occhio. Da lì parte il viaggio che va alla scoperta delle Terre di Siena e i suoi tesori. Ma c’è un altro viaggio possibile dentro l’affresco: capire le ragioni della carriera che il 2 luglio e il 16 agosto da secoli anima piazza del Campo. Lo scopre Peppone che fa un viaggio dietro le quinte del Palio, in contrada dove tutto l’anno si svolge una vita attiva di formazione, di assistenza, di coinvolgimento della comunità. Al punto di coltivare – come nell’affresco del Lorenzetti – un’oliveta dentro le mura per dare sostentamento al ’popolo’ della contrada. Con Livio si viaggia si va alla scoperta del miglior vino del mondo a Montalcino in una cantina che fonde Rinascimento e contemporaneità; poi nelle Crete senesi a capire perché il maialino di Cinta è protagonista del Buon Governo, mentre a San Giovanni d’Asso si parla del valore della terra. Infine con Margherita diventiano pellegrini lungo la via Francigena.