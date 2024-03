Densità abitativa, Radicondoli ultimo. In fondo al ranking 12 Comuni senesi

Radicondoli si aggiudica il primato di Comune meno densamente popolato in Toscana, la provincia di Siena ricopre molte delle ultime posizioni della classifica. Murlo si attesa al 224esimo posto della classifica regionale, con una popolazione di 2.429 abitanti e una densità abitativa di 21 abitanti per chilometro quadrato. Seguono, sempre nelle ultime cinquanta posizioni in ordine di decrescente densità Gaiole in Chianti (233esimo posto), Trequanda (240esimo posto), Montalcino (241esimo posto), Radda in Chianti (242esimo posto), San Casciano dei Bagni (248esimo posto), Pienza (250esimo posto), Castiglione d’Orcia (253esimo posto), Monticiano (257esimo posto), Chiusdino (262esimo posto), Radicofani (269esimo posto) e al 273esimo e ultimo posto, Radicondoli (nella foto il sindaco Guarguaglini) con 948 abitanti su una superficie di 132,53 kmq, con una densità abitativa di poco più di 7 abitanti per chilometro quadrato. Chiusdino, Monticiano, San Casciano dei Bagni, Radda in Chianti, Trequanda, Radicofani e Radicondoli si classificano tra gli ultimi cinquanta Comuni anche per popolazione. A chiudere la fila è nuovamente Radicondoli, stavolta al 258esimo posto in regione. Tra i primi cinquanta Comuni della provincia a più alta densità ci sono solo Siena, al 39° posto con 447 residenti per kmq, e Poggibonsi, al 41° posto della classifica con 402 abitanti per kmq.

Eleonora Rosi