"Dehors e buoni pasto, notizie positive"

"Dal Ddl Concorrenza una boccata di serenità per i pubblici esercizi senesi, e per la loro clientela". Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo e responsabile nazionale intrattenimento per Fiepet Confesercenti esprime soddisfazione per l’approvazione in Senato del Dd concorrenza: al suo interno, due disposizioni interessano direttamente la quotidianità dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde..) e del loro pubblico. Si tratta dell’estensione a fine 2025 delle concessioni di suolo pubblico per i dehors, e l’abbassamento del tetto massimo sulle concessioni per i buoni pasto.

"Arrivano in porto due battaglie perseguite già l’anno scorso, e poi lungo tutto il 2024, in modo particolare anche in provincia di Siena con la Federazione italiana pubblici esercizi – osserva –. Sui dehors chiedevamo da tempo una norma strutturale che regolasse tavolini e spazi di ristorazione all’aperto: apprezziamo la previsione di una fase transitoria, il cui termine è fissato a fine 2025. Nel frattempo, gli esercenti potranno consolidare gli investimenti messi in atto per andare incontro a una richiesta crescente da parte della clientela, quella di una più ampia vivibilità delle vie e delle piazze dei nostri centri abitati con indubbie ricadute positive per tutte le destinazioni".

"Anche quello sui buoni pasto è un intervento che recepisce esigenze diffuse nella categoria e nella loro clientela – aggiunge Grassi –. il tetto del 5 per cento sulle commissioni che gravano sull’accettazione dei buoni pasto favorirà una maggiore estensione di questa forma di consumo, anche nel nostro territorio".