Degrado e scritte in centro. Tanti cittadini suggeriscono di recuperarli con gli eventi

I senesi non ci stanno a vedere rovinato così un angolo, bello e prezioso, volendo anche un pizzico ’segreto’, della città. Quello che dalla galleria Metropolitan conduce, attraverso le scalette che scendono verso il cinema, nel vicolo della Palla a corda. Il servizio pubblicato da La Nazione nei giorni scorsi ha suscitato molte reazioni da parte dei cittadini che vorrebbero tanto vedere recuperata quest’area della città. Molti hanno suggerito, per esempio, di cambiarle ’vestito’ e, di conseguenza, anche spostare chi la frequenta (in modo a dir poco improprio) altrove. Significa cancellare tutte le scritte, che fanno riferimento all’uso di droghe, comunque messaggi anche fra gruppi di giovanissimi. Per non parlare della bestemmia scritta con lo spray su una finestra. "Si potrebbero fare dei murales", dicono alcuni. Altri spingono per illuminare di più il vicolo. Accenderlo magari con qualche evento. Organizzando piccole manifestazioni. Perché dove c’è qualcosa di bello e ’positivo’ più difficilmente si radicano degrado ed eccessi.

I controlli delle forze dell’ordine, che comunque non mancano e risultano anche potenziati, rappresentano un segnale importante per i giovanissimi frequentatori. Stranieri, di seconda o terza generazione. Ma tanti sono anche studenti locali. Un segnale ma non la soluzione. Insomma, i cittadini chiedono interventi ’positivi’ per valorizzare questo angolo di città che non si deve lasciar scivolare nell’oblio.

La.Valde.