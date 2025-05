Decoro, sicurezza informatica e museo civico: FdI in pressing

Due interrogazioni e una mozione da parte del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Poggibonsi. Le domande alla sindaca e alla giunta riguardano il decoro e la tutela della sicurezza informatica. La mozione è invece relativa alla costituzione di un museo civico dedicato alla storia locale. Il gruppo di opposizione, composto da Federico Gozzi, capogruppo (nella foto), e da Gianni Martinucci (che è anche vice presidente del Consiglio comunale), richiama l’attenzione su "evidenti criticità legate a una presenza di sporcizia e a un preoccupante aumento di roditori, soprattutto nel centro storico e nei pressi della stazione ferroviaria". Secondo FdI, "l’attuale stato del decoro urbano è un affronto alla cittadinanza, che merita una maggiore attenzione all’igiene pubblica e una migliore immagine della propria città. Il Comune, nell’ambito delle sue possibilità, deve agire con ogni mezzo per garantire un livello di decoro adeguato". La seconda interrogazione è sui "provvedimenti e le strutture poste in essere per la tutela della sicurezza informatica". Fratelli d’Italia pone l’accento su "una maggiore attenzione ai rischi ai quali potrebbe incorrere un ente comunale tramite lo strumento informatico, dalla possibilità di un blocco dei sistemi informatici a una fuga di dati". Quindi, la proposta del museo di storia locale: "Riteniamo che la ricca storia di Poggibonsi debba non solo essere raccontata tramite un’apatica narrativa da inserire nei volantini turistici, ma debba essere un’esperienza esplorativa completa, capace di immergere il visitatore nella storia della nostra città.". In definitiva l’obiettivo dei tre atti, secondo FdI, è "promuovere una città più pulita e vivibile, sicura anche dal punto di vista digitale, e capace di valorizzare la propria storia per le generazioni presenti e future".

Paolo Bartalini