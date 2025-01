Debutta la Comunità energetica del Comune

Il percorso della Comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune inizia il suo cammino. Ieri la presentazione ufficiale nella sala delle Lupe di Palazzo pubblico, con qualche avvisaglia di possibile collaborazione (o quantomeno di non conflittualità) con Sienaenergie, la comunità già messa in piedi da inizio gennaio 2023. "Oggi compiamo un grande passo avanti – ha detto il sindaco Nicoletta Fabio, in videomessaggio perché impegnata a Roma per la vertenza Beko –, la Comunità energetica è un’opportunità concreta per rendere il territorio più sostenibile. Potranno esserci benefìci economici, sociali e ambientali, in più la Comunità energetica è anche un’idea di partecipazione, per costruire un modello di sviluppo più giusto".

A tirare le fila dell’operazione l’assessore all’ambiente Barbara Magi, che ha presentato la scelta come un’opportunità "per andare incontro alla transizione ecologica e migliorare la politica energetica in una città che deve confrontarsi con molti vincoli. Il Comune deve essere protagonista in questa partita". Da poco la società Albatros ha presentato il progetto di fattibilità, secondo il quale - se tutti i passaggi saranno rispettati - "entro l’estate gli impianti potranno essere operativi ed entro l’anno ci saranno i primi vantaggi", spiega Alessandro Lana. "Ora è importante definire la struttura amministrativa della Comunità – afferma – poi si può lavorare a quella operativa, anche in un territorio fortemente vincolato come questa. Ci sono delle idee, anche già adottate in altre realtà, che dovranno essere valutate e poi eventualmente messe in atto".

Si è parlato anche di Sienaenergie, che aveva chiesto al Comune di entrare a far parte della Comunità energetica, tema più volte approdato anche in consiglio comunale. "Siamo sempre stati disponibili al dialogo – ha detto Alessandro Vigni, che è anche intervenuto nel corso della conferenza –, a oggi abbiamo 230 associati e abbiamo iniziato a distribuire i primi benefìci. Spero che il Comune dia seguito alle parole di condivisione e di ricerca di collaborazione".

L’assessore Magi ha osservato che "sono in corso interlocuzioni con Sienaenergie, per cercare di agire in modo sinergico su un terreno tanto importante. Potremmo essere il primo caso in Italia di collaborazione tra una Cer comunale e un’altra Cer, lavoriamo perché questo si possa realizzare".

O.P.