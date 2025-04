Dazi, l’allarme di Montepulciano. Mozione unanime in consiglio

Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Centrosinistra per Montepulciano per la tutela del vino e degli altri prodotti eno-gastronomici locali dalle minacce di dazi statunitensi. L’atto ha ricevuto il voto favorevole anche del gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano, che ha contribuito con due emendamenti accolti dalla maggioranza e di Futuro Poliziano.

Tutto è nato dall’annuncio del presidente Usa Donald Trump che oggi si trasformerà in realtà, ancora da capire in quali formule per quanto riguarda i dazi sul vino e prodotti alcolici. Annuncio in seguito al quale i produttori hanno fatto sapere che si è di fatto già riscontrata una chiusura del mercato vinicolo degli Stati Uniti, con migliaia di bottiglie bloccate nelle cantine e nei porti italiani.

Durante la discussione in aula, il sindaco Michele Angiolini ha evidenziato la tempestività dell’iniziativa, nata a seguito dell’allarme lanciato il 24 marzo dal Consorzio del Vino Nobile. "Montepulciano, come tutte le realtà legate al mondo del vino, non può che essere profondamente preoccupata per la minaccia di una guerra commerciale che, se confermata, avrebbe conseguenze pesanti sul nostro sistema produttivo e sull’intero indotto", ha dichiarato Michele Angiolini.

Il documento approvato evidenzia i rischi che eventuali dazi elevati sui vini e altri prodotti eno-gastronomici europei potrebbero comportare per l’economia locale. Dai dati elaborati dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano si evince che su una totalità di circa 10 milioni di bottiglie annue immessa in commercio, il mercato americano rappresenta, per la denominazione, circa il 35% di export.

Non solo Vino Nobile: la mozione cita anche preoccupazioni per possibili misure nei confronti dell’olio extra vergine di oliva di Montepulciano, così come altri prodotti eno-gastronomici anch’essi parte integrante dell’offerta culinaria di Montepulciano che contribuiscono al turismo e all’economia locale.

Con questa mozione, il consiglio comunale impegna sindaco e giunta a sollecitare e sostenere le istituzioni regionali, nazionali ed europee affinché avviino negoziati per scongiurare le misure restrittive. Inoltre, viene promossa la collaborazione con le associazioni di categoria per promuovere l’espansione anche verso nuovi mercati internazionali.