David Rossi e le nuove possibili indagini

Finalmente qualcuno si è ricordato che era doveroso coinvolgere magistrati di un tribunale diverso da quello di Siena per la valutazione di fatti potenzialmente connessi con la morte di David". Così Carolina Orlandi, figlia della moglie di David Rossi, dopo l’annuncio della commissione parlamentare d’inchiesta dell’intenzione di inviare materiale alla Dda di Bologna per indagare possibili collegamenti tra la ‘ndrangheta e la tragica morte. "Siamo soddisfatti dell’impostazione che finalmente si sta dando la commissione – ha aggiunto –. Bene approcciarsi in modo non preconcetto, ma anzi talvolta critico, alle risultanze delle precedenti indagini e a quella della precedente commissione".