Danzando con le ’Scarpette rotte’ Al Politeama anteprima regionale

di Fabrizio Calabrese

Al Teatro Politeama di Poggibonsi, in anteprima regionale in Toscana, lo spettacolo ’Scarpette rotte’, scritto e diretto da Emma Dante, mercoledì 31 alle 21 in sala maggiore. Con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso, coproduzione ERTTeatro Nazionale e Fondazione TRG Onlus in collaborazione con Compagnia Sud Costa Occidentale. Uno spettacolo per tutti e consigliato anche per i bambini da 6 anni in su. La fiaba comincia in un cimitero, dove una ragazza orfana e povera è accucciata sulla tomba di sua madre. Celine non sa dove andare, non ha più niente, neanche le scarpe. È muta.

Di là passa una ricca signora e decide di adottarla e di prendersene cura. In un attimo la ragazzina si ritrova ricca, si annoia e rinnega i valori più importanti, tra cui la gratitudine e l’altruismo. Per questo verrà punita: le scarpette rosse la costringeranno a saltare, a ballare per i campi, nelle piazze, sui marciapiedi, al mare, sotto la pioggia, al sole, di giorno e di notte. Lo spettacolo narra di una scarpetta rossa abbandonata sul ciglio della strada che aveva una speranza: ritrovare sua sorella. La scarpetta sinistra aspettava, d’estate, d’inverno, ma intanto scoloriva e la sua pelle si rattrappiva.

La scarpetta destra la vede e corre ad abbracciarla. Le due scarpette sono diverse: una è rotta e l’altra è perfetta. Come fare per camminare insieme, per ballare e saltare? Passa di là una fata che le sente interrogarsi e subito con la bacchetta magica le rende identiche, usando come modello la scarpetta tutta rotta. Finalmente insieme, le due scarpette sbiadite e bucate, camminano, saltano, danzano per le strade del mondo, finché un giorno, improvvisamente, ritornano rosse e brillanti. La felicità non ha a che fare con la superbia, né con la vanità. La felicità ha a che fare con il cammino di due scarpe bucate su una strada. Prima un passo e poi un altro, in un movimento armonioso e febbrile.

’Scarpette rotte’ sarà anche l’anteprima della XXVIII edizione della sezione Festival Internazionale delle Ombre, quest’anno dal titolo ’La luce, l’ombra e noi tra fiaba e racconto’, per la direzione artistica di Marcella Fragapane. ’Scarpette rotte’ è anche anteprima della XIX edizione del Festival multidisciplinare ’Piazze d’Armi e di Città – Discipline(s)’, organizzato da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio di Regione e Provincia e con il contributo del ministero della Cultura. Biglietti in prevendita online su www.politeama.info e alle casse del Politeama.