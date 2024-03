Danza immobile silenzi e bugie. Occasione persa

Spero abbia ragione Annalisa Santucci, membro senese del cda Biotecnopolo, quando rassicura l’onorevole Michelotti che quei 135 milioni (o 140, neanche la cifra è certa) sono solo "sospesi, pronti ad essere riattivati quando ci saranno i progetti". Spero abbiano successo i tre imprenditori Baccheschi, Boggetti e Neri, portati dal ministro Urso qualche settimana fa per presentare progetti sul Centro antipandemico nazionale. Ma in 18 mesi di danze immobili, di statuti da cambiare, dg da nominare, decreti legge da varare, c’è solo una certezza: i primi 135 milioni stanziati dal Governo Draghi per Biotecnopolo e Cnap non ci sono più. Soldi scippati a Siena per decreto, anche se c’è chi la giudica una mossa antisprechi.