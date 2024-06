Dalla Valdelsa a Bruxelles. I candidati all’Europarlamento sono Grassini e Bassi

Sono due i candidati senesi in corsa per le Europee: entrambi provengono dalla Valdelsa. Si tratta dell’imprenditore Lorenzo Grassini, nato a Colle, ma residente a Sovicille (dove ha votato), in corsa per l’Europarlamento con Forza Italia. Sul fronte (politicamente opposto), c’è Cecilia Bassi, insegnante di San Gimignano e sorella dell’ex sindaco della città delle torri Giacomo Bassi, in lista con Alleanza Verdi Sinistra. Consigliera comunale uscente di maggioranza, ora punta a rappresentare le istanze ambientalista in Europa.

E se sabato sono stati i ’big’ del Pd come il senatore Silvio Franceschelli e il presidente della Provincia David Bussagli ad andare alle urne, ieri è toccato ai massimi rappresentanti del centrodestra. Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, è andate a votare in mattinata nel seggio allestito all’ex Manicomio, scherzando sulla sede della sezione di appartenenza ("Non poteva che essere la mia"), in serata è toccato al parlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, che ha votato nella sua città di residenza, cioè Poggibonsi.

C.B.