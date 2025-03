Dalla stazione la navetta per i dipendenti

È ripartito da ieri il servizio navetta per il personale delle Scotte, affidato ad Autolinee Toscane, che si integra con la disponibilità di posti auto nel parcheggio La Stazione messi a disposizione da Sigerico. In questo modo i dipendenti possono parcheggiare nei 100 posti della Stazione e raggiungere l’ospedale con la navetta. Il servizio è gratuito per i dipendenti, a cui basterà esibire il badge per salire a bordo. La navetta è attiva nei giorni feriali (esclusi sabato, domenica, festività e ponti) e operativa dalle 7.15 alle 9.15, dalle 12 alle 16 e dalle 19.45 alle 20.30, ogni quindici minuti, per 30 corse giornaliere. La partenza è da via Lombardi, dietro la stazione, e arrivo in viale Bracci, con fermata all’ingresso principale dell’ospedale, nei pressi del lotto DEA e al lotto didattico. Imboccando poi strada delle Scotte, i mezzi fanno ritorno al punto di partenza.