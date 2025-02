Dalla rete fognaria al riuso: ruolo cruciale dei depuratori

Ogni giorno usiamo l’acqua per fare tante cose. Ma cosa accade dopo? Non scompare magicamente, ma finisce in un sistema chiamato rete fognaria, che è una specie di rete di tubi sotterranea che raccoglie tutte le acque usate e le porta in un posto speciale chiamato depuratore: una grande struttura che serve a pulire l’acqua in modo che non venga inquinato l’ambiente.

I depuratori solitamente funzionano attraverso sistemi complessi come l’osmosi inversa, che utilizza una o più membrane per trattenere le impurità. Questo metodo è molto efficace nel rimuovere quasi tutte le sostanze indesiderate. Senza depuratori, l’acqua sporca che scarichiamo nelle fogne potrebbe finire nei fiumi o nei mari, e sarebbe dannosa per gli animali e per noi stessi.

Quando l’acqua è pulita adeguatamente ripulita, viene riavviata nei fiumi, nei laghi o nel mare, ma non sempre: a volte viene trattata ancora di più per poterla riutilizzare, per esempio per irrigare i campi o per usi industriali. Questo è molto importante, perché aiuta a ridurre il bisogno di usare acqua potabile, che è una risorsa sempre più rara.

Il depuratore è molto importante anche per la salute delle persone. Se non puliamo l’acqua che abbiamo usato, rischiamo di contaminare l’ambiente e di farci del male. Per esempio, le sostanze chimiche che usiamo nei detersivi o nei pesticidi possono finire nelle falde, e diventare pericolose per gli animali, le piante, e anche per noi. Perciò, il depuratore è un vero e proprio ’salvavita’.