Dal fiume Elsa aiuti concreti alle imprese

Quando ambiente fa rima con economia e sviluppo del territorio. Lo ha capito la Regione, che ha stanziato oltre 10 milioni di euro per garantire dal rischio idrogeologico le imprese nella zona industriale di Cusona (San Gimignano). Prima l’assessore regionale Monia Monni ha firmato il Contratto del Fiume Elsa con dodici Comuni, per promuovere "uno strumento di tutela e valorizzazione territoriale", poi è andata sul posto per parlare con gli imprenditori, danneggiati nel tempo dagli allagamenti. "Abbiamo sottoscritto un protocollo per la realizzazione di opere di mitigazione – ha annunciato Monni –. Le finanziamo tutte in modo da mettere in sicurezza la zona e salvaguardare l’area industriale, polo del Camper".