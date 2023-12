Dal 7 il Mercatino dell’Immacolata per aiutare gli ultimi Il Mercatino dell'Immacolata offre oggetti originali, doni natalizi utili e idee creative. Il ricavato sarà devoluto a un'area esterna di un centro di accoglienza per famiglie in difficoltà. Un'occasione per ricordare che non dimenticarsi mai degli ultimi è lo spirito che anima l'associazione.