"Daimon Tour" di Larocca. Dualismo angelo-demone compagno segreto nella vita

Grande musica al Politeama di Poggibonsi, con Massimiliano Larocca e una tappa del suo "Daimon Tour". L’evento è in Sala Set, domenica 24 novembre alle 19. Opening di Zara Goldfish. Massimiliano Larocca, voce e chitarra, si presenterà insieme a Federica Ottombrino voce, chitarra, diamonica, percussioni, Diego Sapignoli alla batteria e percussioni, Roberto Villa al basso e Gianfilippo Boni alle tastiere. Larocca sarà in concerto con il tour del suo nuovo album che va sotto il titolo di "Dàimon" e per l’occasione è accompagnato da La Chute Orchestra. Dàimon è una collezione di canzoni che racconta la ricerca di un destino individuale. Ma è anche il racconto della lotta e del contrasto che può nascere con questo dèmone/angelo, il "compagno segreto". Larocca racconta in dieci canzoni intime che attingono al dark blues, alla musica da film e alla canzone d’autore un viaggio al termine della "notte dell’anima". Larocca, a metà anni novanta, forma la sua prima band rock con la quale propone i brani originali, mentre nasce l’amore per la poesia e in particolare per l’opera di Dino Campana. Nel 1998 propone alcune poesie musicate del poeta di Marradi alla presentazione nazionale del film ’Il più lungo giorno’ di Roberto Riviello, ispirato alla vita di Campana stesso. Vince nel 1999 e nel 2000 il concorso nazionale di poesia Mecenate di Arezzo. Dal 1999 collabora con la compagnia teatrale fiorentina "Chille de la Balanza". Nel 2001 pubblica un primo album autoprodotto, Massimiliano Larocca canta Dino Campana, nel quale le poesie del poeta di Marradi diventano canzone. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro, studenti scuole di musica 8 euro.

Fabrizio Calabrese