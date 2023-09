Dai go-kart ai puledri anglo-arabi ’Cavalli in libertà’, tanti eventi all’insegna della solidarietà

Il mondo del Palio e dei cavalli ‘monta in sella’ alla solidarietà: nel mese di ottobre, quello dedicato alla salute, quindi alla prevenzione, andrà in scena la rassegna ‘Cavalli in libertà’, grazie alla collaborazione tra Lilt, Comune di Siena, associazioni, volontari e appassionati. Eventi entrati ormai a far parte della tradizione, come il Gran Premio dei go-kart, dedicato alla memoria di Andrea Mari e giunto alla nona edizione, la Rassegna dei puledri anglo arabi e altri nuovi come il Gran Galà dei puledri anglo-arabi. "Se per questa amministrazione il tema della salute è fondamentale – spiega il sindaco Nicoletta Fabio –, è interessante l’attenzione per una rassegna con protagonista il cavallo, a noi così caro, oggetto del desiderio di tanti popoli il 29 giugno e il 13 agosto e che tuteliamo con amore. Queste iniziative sono una ricchezza per la città".

Il programma degli eventi si aprirà giovedì 5 ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra Cavalli d’autore ‘Vernissage’ al Santa Maria della Scala a cura di Elena Conti. Seguirà mercoledì 18 ottobre alle 18,30 un rinfresco evento a palazzo Chigi Zondadari. Il 21 e 22 tornerà in Fortezza la Rassegna dei puledri anglo arabi, alla presenza di allenatori, allevatori e proprietari dei cavalli destinati al protocollo equino.

Il Palio dei go kart andrà in scena il 28 e il 29 a Casetta e vedrà protagonisti fantini, capitani, barbareschi e presidenti di società, questa è la novità, delle 17 Contrade. Le donazioni saranno destinate all’acquisto di un nuovo strumento ecografico per il centro prevenzione della Lilt. "Questa rassegna svela il vero significato della parola ‘sinergia’ – dice la presidente Gaia Tancredi –: la creatività di Stefano Berrettini e Luigi Carli ha dato vita a eventi in cui la passione per i cavalli si fonde con la generosità dei protagonisti del Palio. Ottobre è il mese rosa, donne fate prevenzione".

"Il Palio dei go-kart – afferma il patron Berrettini –, è una tradizione consolidata e quest’anno sarà più ricco che mai. Un modo per divertirci e fare solidarietà".

A collegare gli eventi, il Gran Galà in programma al teatro dei Rinnovati sabato 14 alle 21: i ‘Musicisti nati band’ si esibiranno in un concerto rock, ‘Cavalli in libertà’, introdotto da una cerimonia di premiazione di allenatori, allevatori e proprietari di puledri vincitori nell’ultima annata. "Con la seconda rassegna speriamo di ripetere il successo della prima – chiude il presidente Luigi Carli –: parteciperanno 40 puledri, visibili anche nel pomeriggio di venerdì, un numero considerevole. Il Gran Gala è nato anche con l’idea di premiare la dedizione e i sacrifici di chi ha e cura un cavallo".