Dai ’due cialtroni’ ai Mezzalira

Un secondo cartellone di spettacoli andrà in scena al Teatro dei Rozzi. Titoli più originali, inediti. Il 5 novembre l’apertura con lo spettacolo scritto da Pier Francesco Pingitore ‘I 2 cialtroni’, con Maurizio Martufello e Marco Simeoli. ‘Inimitabili’, omaggio al vate Gabriele D’Annunzio, vede Edoardo Sylos Labini in scena il 12 novembre.

Dal 10 dicembre Debora Caprioglio vestirà i panni di Artemisia Gentileschi in un emozionante e intenso assolo dal titolo ‘Non fui gentile, fui Gentileschi’. ‘Divagazioni e delizie’, un testo composto da scritti di Oscar Wilde, per Daniele Pecci il 7 gennaio. I Mezzalira portano in scena dal 28 gennaio i loro ‘Panni sporchi fritti in casa’.

Attilio Fontana e Clizia Fornasier sono i protagonisti, l’11 febbraio, di ‘L’unica donna per me!’ di Norm Foster, per la regia di Luigi Russo. Il 18 marzo Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch in ‘Una giornata qualunque’ di Dario Fo e Franca Rame. Marco Filiberti: il 24 e 25 marzo Marco Filiberti chiude la stagione dei Rozzi con ‘Intorno a Don Carlos’.

Infine l’11 aprile una sorpresa per il pubblico senese che il direttore artistico promette di rivelare all’inizio del nuovo anno.

R.B.