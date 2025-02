Da Staggia all’A1 di Pallanuoto. La bella storia di Giulio Bianchi

Dalla Valdelsa ai massimi livelli nazionali della pallanuoto. Il portiere Giulio Bianchi, classe 2008, di Staggia Senese, ha compiuto di recente l’esordio in A1 con i prestigiosi colori biancorossi della Rari Nantes Florentia. Il sodalizio reso celebre ovunque dalle imprese del grande Gianni De Magistris, ha accolto Giulio già dal 2019 da Under 11. Quindi il giro della A2, appena quindicenne, e poi il campionato principale, con il debutto in occasione della partita della Rari, guidata da Luca Minetti, contro Catania. Giulio è subentrato al titolare, Cicali, nell’ultimo quarto del vittorioso confronto col punteggio di 16-10 alla piscina Nannini di Bellariva a Firenze. "Lo staff mi aveva preparato con un po’ di anticipo all’evento. Comunque, un’emozione incredibile". Il coronamento di un sogno cullato dall’infanzia? "Faccio sport in acqua da quando avevo otto anni. Per la precisione praticavo nuoto, a Colle di Val d’Elsa con i colori dell’Olimpia. Ma non ero particolarmente entusiasta del percorso. Uno degli allenatori dell’Olimpia, Gian Paolo De Marco, mi ha avviato così verso la pallanuoto". Un tecnico dalle intuizioni lungimiranti… "Direi di sì. Da sempre cerco di dare il massimo durante le sedute in vasca. Oggi coach Minetti sa offrire consigli preziosi, mi incita e all’occorrenza corregge certi miei errori: è in questo modo che si cresce. Non mancano i maestri, fra Rari Nantes e ambito azzurro: Marta Colaiocco, Elena Gigli, Christian Presciutti". Un obiettivo? "Per l’immediato, collezionare qualche altra presenza in A1". Nei mesi scorsi, il contributo per la conquista di un alloro di carattere internazionale. Con quali sensazioni? "Un gran risultato, l’argento dell’Italia ai Mondiali Under 16 a Malta nel settembre 2024. Per me una splendida esperienza, nel team di Federico Mistrangelo". Una figura di riferimento, nel ruolo? "Non ho dubbi: Stefano Tempesti, il mio portiere preferito. Parla il suo palmarès, non importerebbe aggiungere altro. Sarebbe sufficiente ricordare che ancora gioca, a 45 anni, difendendo gli stemmi dell’Ortigia". Giulio Bianchi Pendolare da Staggia Senese a Firenze? "Sì, seguo ogni giorno questo itinerario. A Staggia risiedo con la famiglia e a Siena frequento la terza classe dell’Istituto tecnico Agrario Bettino Ricasoli, indirizzo Gestione Ambiente e Territorio". Conciliare le materie di studio delle scuole superiori con la serie A1: un compito rilevante… "Anche con sacrificio, riesco a tenere unite le due attività".

Paolo Bartalini