Da Siena a Roma Il Franci suona al Quirinale

Da Siena a Roma, destinazione Quirinale. La musica del Franci arriva dritta al cuore di uno dei simboli istituzionali d’Italia con il Trio Rinaldo che domani si esibirà in occasione dei Concerti della Cappella Paolina. L’evento, organizzato da Rai Radio3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e Rai Quirinale, sarà trasmesso a partire dalle 11.50 in diretta su Radio 3. I giovani allievi del Conservatorio senese eseguiranno pezzi del repertorio di F. J. Haydn e di A. Dvořák. Il Trio Rinaldo, attivo da tempo sulla scena concertistica italiana con prestigiose affermazioni in concorsi e rassegne nazionali, è formato da Lorenzo Rossi, al pianoforte, Leonardo Ricci, al violino e Rebecca Ciogli, al violoncello.