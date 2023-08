Da Siena a Oslo il jazz di Chiara e Valentina

Da Siena per il mondo iniziando un bellissimo percorso musicale: è la storia di Valentina Marino, che suona la batteria, e di Caterina Cocco, chitarrista, 10 e 9 anni. La loro passione per la musica è nata nelle aule della Fortezza Medicea. Sono allieve dei Corsi ’Peter Pan’, di Siena Jazz, un particolare modo per i giovanissimi di approcciare allo strumento e alla musica d’insieme. Dal 10 al 15 agosto saranno al Festival Kids in Jazz che si tiene ad Oslo. Rappresenteranno l’Italia e Siena Jazz. Questo importante festival, con giovanissimi talenti da tutto il mondo, è organizzato dalla scuola norvegese Improbasen, istituzione diretta all’insegnamento del jazz per i più giovani. Con l’istituzione senese prosegue un sodalizio iniziato qualche anno fa, con il docente Fabrizio Bai: Valentina e Caterina saranno fra le protagoniste di un cartellone di eventi dell’Oslo Jazz Festival, suonando in locali di nome come il Nasjonal Jazzscene e il Sentralen.