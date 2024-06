Da Porta Tufi a piazza del Mercato. Tutti sulla pista ciclo-pedonale

Una pista ciclo-pedonale dal parcheggio scambiatore dei Tufi al centro storico. Il progetto era presente da sempre negli strumenti di programmazione della varie amministrazioni comunali succedutesi nel tempo. Ma, grazie alla Giunta del sindaco Luigi De Mossi che riuscì a intercettare 1,6 milioni di finanziamenti Pnrr, Nicoletta Fabio sta trasformando il progetto in realtà, aggiungendo alle risorse europee 650mila euro di fondi comunali. L’investimento totale è dunque di 2 milioni 250mila euro: oltre a creare un collegamento ulteriore tra la zona dei Tufi e il centro storico, la pista ciclo-pedonale offre la possibilità di percorrere 2 km in una valle verde incontaminata andando a piedi o usando la bicicletta.

In altre parole, si lascia l’auto al parcheggio dei Tufi e si raggiunge il ’cuore’ della città in modo sostenibile, migliorando la qualità dell’aria e offrendo ai turisti la possibilità di percorrere un tratto dalla campagna al centro storico proprio come avveniva nei secoli passati. In questo modo si promuovono lo sviluppo e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio.

Particolare attenzione è stata posta alla pavimentazione che sarà in terra stabilizzata: la pista ciclo-pedonale avrà quindi l’aspetto di una strada bianca, armonizzandosi con la vallata circostante, ma sarà coesa (non si sgretolerà producendo polvere, grazie all’utilizzo di particolari additivi).

Il collegamento ciclo-pedonale, come detto, non solo incentiverà la mobilità alternativa, ma vuole anche promuovere lo sviluppo turistico del territorio: chi arriva al parcheggio dei Tufi, dopo aver lasciato l’auto, avrà di fronte a sè un percorso di 2 km con una pendenza media del 3,5% (quindi quasi impercettibile) da completare in trenta minuti. I cantieri del primo lotto, che dal parcheggio dei Tufi arriva a Porta Romana, sono iniziati nel tardo autunno del 2023 e dovrebbero concludersi nella primavera del 2025. Sono già stati realizzati 500 metri al grezzo. Per quanto riguarda invece il secondo lotto (da Porta Romana a piazza del Mercato), l’amministrazione comunale procederà in continuità per completare l’intera opera entro le scadenze del Pnrr, cioè alla fine del 2026.