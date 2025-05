Da Peter Pan a Pinocchio. I bambini attori a teatro

Saranno due i giorni dedicati ai giovani allievi dei laboratori teatrali condotti da Giulia Fanetti (del “Teatrino dei Fondi” gestore dei teatri di Montalcino) a Montisi e a Montalcino per raccontare il percorso svolto durante l’anno all’insegna del teatro. Venerdì e sabato alle 18, al Teatro della Grancia di Montisi le bambine e i bambini calcheranno il palcoscenico per esibirsi al termine del corso, che ha visto l’attività teatrale come un prezioso strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, per superare le proprie paure e timidezze, imparare a stare in gruppo, a rispettarsi, ad ascoltare, a dare sfogo alla propria fantasia, attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici. I laboratori, per bambini dai 6 ai 10 anni, Fantasia in Volo a Montisi e Piccoli Astrusi a Montalcino, hanno dato la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di mettersi in gioco con il proprio corpo e la propria voce, avvicinandosi al teatro e alle diverse forme di espressione.

Venerdì alle 18 aprirà il palcoscenico ’Peter Pan’ testo e regia di Giulia Fanetti, con Ettore Bernini, Matilde Biancucci, Virgilia Bindi, Agnese Braconi, Aida Frdianzini, Ginevra Franzini, Ambra Gimondo, Anita Rottigni: un classico delle fiabe per presentare le emozioni, il tema della crescita, della libertà.

Alle 18 del 31 maggio sarà la volta di ’Pinocchio’, per un adattamento di Giulia Fanetti che ha curato anche la regia, con Angelica Bini, Cordelia Bonfort, Damiano Campigli, Caterina Chiappi, Chiara Fiaschi, Fabio Fontana, Filippo Frediani, Elena Gottardini, Marta Manzi, Aurora Sofia Rosa. Sul palcoscenico prenderanno vita le avventure del più famoso burattino di legno, colonna portante della letteratura scritto da Carlo Collodi. Peripezie, giochi, sfide e personaggi straordinari daranno occasione di confrontarsi con il tema del diventare grandi, della sincerità, dell’amicizia.

Andrea Falciani