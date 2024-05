Da Liszt al ’Trio Quantum’. E’ la Primavera Chigiana

Settimana intensa, per l’Accademia Chigiana, tra concerti e incontri di approfondimento, rassegne e festival. Il secondo secolo dell’istituzione musicale senese, che ha concluso la programmazione della stagione 101 della Micat in Vertice, prosegue all’insegna di una rinnovata voglia di aprirsi alla città, più volte confermata dalla direzione artistica del maestro Nicola Sani. Oggi alle 17 a Palazzo Chigi Saracini un nuovo incontro del ciclo ‘La Biblioteca Risonante’, a cura di Cesare Mancini, con Gastón Fournier-Facio che parlerà di ‘Liszt a Roma, in Vaticano, a Tivoli’. Domani torna invece la programmazione della ‘Primavera Chigiana’, che fa da ponte ideale tra la stagione invernale da poco conclusa e quella estiva, l’International Festival collegato alla Summer Academy, che si aprirà il 5 luglio.

Alle 19.30 di nuovo a Palazzo Chigi Saracini i protagonisti dell’appuntamento di domani saranno Elena Veronesi (clarinetto), Johannes Przygoda (violoncello) e Bokyung Kim (pianoforte) che formano il Trio Quantum ed eseguiranno brani di Carl Fruehling, Robert Kahn, Johannes Brahms e Nino Rota. Ma prima del concerto, alle 17.30, il celebre compositore italiano Franco Piersanti e il pluripremiato ingegnere del suono americano Tim Starnes, insieme ad Antonio Artese, coordinatore del Chigiana Film Scoring Intensive Program, incontreranno Tiziano Bonini e Stefano Jacoviello, docenti dell’Università, per parlare di suono, immagine, identità.

L’incontro, intitolato ‘Designing Soundscape’ è organizzato da Accademia Musicale Chigiana in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università. I giovani compositori della terza edizione del Film Scoring Intensive Program si esibiranno poi sabato al cinema La Compagnia di Firenze, in una serata magica che si aprirà alle 18 e durante la quale saranno presentati e premiati i lavori di composizione, orchestrazione e sound design realizzati dagli undici allievi che hanno partecipato al prestigioso corso internazionale di musica per film. Le composizioni sono state scritte per un’orchestra sinfonica di 42 elementi e per coro misto, grazie alla collaborazione con l’Orchestra della Toscana e il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini. Le colonne sonore sono state registrate a Palazzo Chigi Saracini e al Teatro Verdi di Firenze. Nella stessa serata saranno premiati i vincitori del Concorso Internazionale di Composizione di Musica per Film della Chigiana, con la proiezione della creazione del vincitore del primo premio, Davide Sambrotta, ideata per la scena finale del film ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone.

Riccardo Bruni