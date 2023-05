Da domani ’MostraMi’ Ciclo di racconti e dialoghi d’arte

Parte il ciclo di incontri ’MostraMI. Racconti e dialoghi d’arte’ in Pinacoteca Nazionale, dalle 17.30: i professori Marco Campigli ed Emanuele Zappasodi dialogano con i curatori di alcune mostre in corso. Domani protagonisti Riccardo Naldi e Andrea Zezza, curatori de ’Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale’, in corso a Capodimonte. Il 25 maggio ci saranno Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, curatori della mostra ’Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo’ a Perugia; il 6 giugno, Flaminia Gennari Santori e Maurizia Cicconi parleranno de ’L’immagine sovrana’ a Roma.