"CuriAmo" il rione. I cittini delle Contrade fanno la differenziata. Guanti, pinze e sacchi

Le pettorine extra large che a qualcuno arrivano ai piedi. I guanti colorati esibiti con orgoglio. E poi le pinze per raccogliere i rifiuti, che gioia nell’impugnarle e lanciarsi a caccia delle cartacce. Delle cicche e delle lattine agganciandole nelle grondaie, nei buchi delle mura di cui il centro storico è ricco. Via, poi, quelle erbacce che insidiano i monumenti, dalle Logge del Papa a Porta Pispini, ai giardini di Salicotto. Gli occhi brillano guardando i sacchi della raccolta differenziata che, lentamente, si gonfiano. "Un’attività ben riuscita e partecipata ’CuriAmo’ il rione. Ci siamo divertiti insieme ai bambini, con i genitori che si sono uniti seguendo i figli. Che sono rimasti colpiti, tra l’altro, dalla mole di cicche e di stagnola delle sigarette", racconta Fabio Verdiani della Chiocciola coordinatore dei Gruppi piccoli delle 17 Contrade. "Un’iniziativa che mira a mettere al centro della vita contradaiola e cittadina il prendersi cura dei beni comuni, la valorizzazione del territorio, il fare rete. Mandando un messaggio forte sull’importanza di imparare ad accudire il proprio ambiente e di effettuare la raccolta differenziata", sottolinea Ombretta Sanelli del Nicchio, una delle referenti delle commissioni solidarietà. "Le Contrade non si sono sostituite certo al lavoro di Sei o del Comune accrescendo però con questa iniziativa il senso di solidarietà sociale", aggiunge. Che aiuta i piccoli a crescere buoni contradaioli e, quindi, anche buoni cittadini. I piccoli del Drago sono stati nel vicolo della Palla a Corda raccogliendo cartacce e togliendo l’erba, mettendo nel sacchetto anche qualche contenitore vuoto dopo averlo esibito ai compagni di avventura come un trofeo. Nel Nicchio i bambini si sono divisi in tre gruppi: c’è chi ha fatto Porta Pispini e il giardino dei profumi, chi il distretto Santa Chiara, chi piazza Santo Spirito e l’Oliviera. Diverse Contrade hanno inoltre stampato volantini, inseriti nelle casette della posta delle famiglie, per ricordare giorni e orari in cui mettere fuori correttamente i sacchi dei rifiuti a seconda della tipologia.

Laura Valdesi