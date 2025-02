Cucitore full time in azienda. Esperto nella cura del verde

1 CUCITRICE/TORE – Azienda di Asciano cerca cucitrice/tore macchina lineare per assemblaggio capi di abbigliamento. Richiesta esperienza, patente e auto. Contratto full time di 6 mesi eventualmente prorogabile. Contattare: 347/9218184 o [email protected]

1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE – Cercasi a San Quirico d’Orcia addetto alla manutenzione del verde. Orario full time. Contratto di 6 mesi con possibilità di proroga. Contatti: 0577/282780 o [email protected]

1 EDUCATORE – Cooperativa sociale cerca educatore/trice presso ludoteca a Siena. Contratto a tempo indeterminato, orario part-time di 12,5 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 16,45 alle 19,15. Info. 350/1212626 o [email protected].

1 OSS/ADB - Cooperativa sociale cerca oss/adb per rsa di Gaiole in Chianti. Richiesta qualifica oss/adb, contratto a tempo determinato part-time (33 ore settimanali), sono inclusi turni notturni. Per candidarsi contattare: 3500495701 o [email protected].