Crollo in via Maestra Fine lavori il 16 settembre

Si concluderanno entro il 16 settembre i lavori per la messa in sicurezza del palazzo in via della Repubblica crollato nella notte tra il 25 e 26 agosto. Lavori che, una volta conclusi, permetteranno alle sette famiglie che abitavano nel condominio di fronte di rientrare nei loro appartamenti, non lesionati ma a cui era stato vietato l’accesso per il rischio di altre frane nel palazzo venuto giù.

L’amministrazione comunale, per consentire l’intervento, ha emesso un’ordinanza di divieto di transito per veicoli e pedoni in via della Repubblica, nel tratto prospiciente i numeri civici 126 – 144. Intanto, continuano gli accertamenti nelle cantine del centro storico per appurare la presenza di acqua. Si tratta di ispezioni effettuate da tecnici del Comune e dalla polizia municipale e che andranno avanti per qualche settimana, dal momento che sono parecchi gli scantinati da controllare. Di fatto tutti i vecchi cunicoli che scorrono nel sottosuolo di vicolo le Mura, via Marmocchi, parte alta di via della Repubblica, vicolo delle Chiavi, vicolo San Gregorio, via Trieste (fino a via San Lucchese), vicolo del Poggiarello e vicolo Ciaspini (fino all’incrocio con via Frilli), via Gallurì e via Frilli, nel tratto compreso tra via Marmocchi e vicolo Ciaspini