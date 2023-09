Crollo in via Maestra a Poggibonsi Sfollati negli hotel fino a domenica

Proseguirà almeno fino a domenica prossima 10 settembre l’ospitalità, a cura del Comune, in strutture ricettive per le persone sfollate da via della Repubblica a Poggibonsi. Tutto ciò mentre continuano le operazioni per la messa in sicurezza degli edifici che si trovano nell’area interessata direttamente dal crollo del 26 agosto, in modo che possano tornare regolarmente al loro posto le famiglie e i titolari di attività che hanno sede di fronte e che sono dovute uscire per ragioni di sicurezza dalle loro superfici nei palazzi proprio davanti al punto in cui è avvenuto il cedimento. Ovvero la porzione dei numeri civici dispari della parte alta di via Maestra, in pratica dall’intersezione di piazza Cavour alla confluenza con vicolo delle Chiavi.

Da parte dell’amministrazione comunale, dunque, un’ulteriore proroga nell’accoglienza alle famiglie sistemate temporaneamente in alberghi.

C’è anche chi si sta organizzando in altre maniere, trovando alloggio presso case di proprietà di parenti. Ma intanto l’obiettivo a breve è riportare negli spazi originari quanti hanno lasciato le attività al pubblico e le pareti domestiche dal versante a sinistra, percorrendo dal basso in alto la strada principale del centro storico.

Gli interventi per restituire agli ambienti la necessaria stabilità, si sono uniti in questi giorni alle ulteriori ispezioni dei vigili del fuoco -–impegnati anche nel recupero di effetti personali dei residenti – e ai controlli in atto fino dalla mattinata di venerdì per esaminare eventuali infiltrazioni di acqua nelle cantine. Semiinterrati passati al setaccio dalle squadre composte da agenti della Polizia municipale e tecnici del Comune, nel gomitolo di vie nel cuore antico di Poggibonsi.

Resta valido in proposito l’invito formulato la scorsa settimana dall’ente e rivolto ai cittadini, affinché verifichino "con frequenza almeno quindicinale la presenza di acqua nei locali interrati" e a segnalare nel caso le situazioni di criticità a un indirizzo appositamente attivato: [email protected] "Fermo restando l’obbligo, in presenza di acqua – precisa in conclusione la stessa amministrazione poggibonsese – di immediata segnalazione ad Acque spa al numero verde 800 983389".

Paolo Bartalini