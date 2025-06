Crolla l’export, male la farmaceutica, la camperistica e anche il vino

I numeri dell’economia senese sono stati snocciolati da Marco Randellini, segretario generale dell’ente camerale: "Per il 2025 l’incremento atteso è dello 0.4%, anche se esistono diverse incognite che potrebbero modificare questa previsione. Nel primo trimestre si registra un -33,8% sulle esportazioni. Il calo maggiore nei prodotti farmaceutici. A seguire camper, vino e prodotti alimentari".

Incentrato sulle disuguaglianze il provveditore Fondazione Mps, Marco Forte "Ricerca e sviluppo si è registrato un calo dal 73.1% al 65.4%. Tale indice ha risentito della crisi dell’ultimo biennio, sebbene resti sopra la media regionale. L’ambito della cultura, invece, nella nostra provincia è meno performante rispetto alla media regionale e nazionale. Tutto ciò ci permette di confermare che è ancora necessario investire".

Tema povertà: "Sensibile vulnerabilità sociale, 26.000 famiglie sono sotto la soglia di povertà". Su questo aspetto si è soffermata anche la prof UniSi Francesca Gagliardi: "All’interno del nostro territorio, una famiglia con reddito di 740 euro risulta povera rispetto alla media italiana, per via dei redditi e del costo della vita molto elevati".

"Con un focus relativo alle generazioni future" ha continuato "abbiamo riscontrato che sono sempre di più i giovani senesi a condurre una vita sedentaria, praticando poco sport e prestando scarsa attenzione ad un’alimentazione equilibrata".

Andrea Favaretto, direttore del centro studi Sintesi di Mestre, ha presentato il report sul turismo. "Il 2024 è stato per Siena un anno importante. Le presenze sono aumentate del 1.3% e gli arrivi sono cresciuti del 2.9%. E’ bene sottolineare come il contesto turistico non sia staccato dall’incertezza che caratterizza il quadro internazionale. L’attività turistica, considerando il "sentiment" degli operatori sarà influenzata da dazi e guerre. Il Giubileo? Solo il 15.5% lo considera come un fattore positivo per il turismo".