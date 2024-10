Crolla il solaio, paura in centro. Soccorsa una donna che era in casa. Infiltrazione d’acqua tra le ipotesi

Solamente grazie alla prontezza di riflessi di una signora, il crollo del pavimento di un appartamento nel centro storico di Chianciano non ha avuto conseguenze gravi. Tutto è successo in Via Garibaldi ieri mattina attorno alle 9 quando un intero solaio, dove si trovava la cucina, è crollato al piano di sotto. Nell’abitazione era presente l’affittuaria che stava bevendo un caffè seduta proprio al tavolo da pranzo, quando ha sentito letteralmente sfuggirle la terra sotto la sedia.

La donna si è alzata di scatto ed ha fatto un balzo verso la camera da letto, per mettersi al sicuro ma non è potuta uscire dall’abitazione perché l’intero pavimento crollato la separava proprio dal portone principale dell’abitazione. Con il cellulare ha avvisato la vicina di casa descrivendo quello che era successo e così sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti in pochi minuti mettendo in sicurezza la donna.

Per raggiungerla hanno utilizzato la scala e creando una toboga sono riusciti a portare all’esterno la donna che è stata poi accompagnata a Nottola per una visita medica.

L’appartamento del piano di sotto è disabitato da tempo e non si esclude la possibilità che alla base del crollo ci sia stata una infiltrazione d’acqua che ha indebolito la volta sottostante; ma questa è solo una ipotesi perché adesso saranno i vigili del fuoco a stabilire le cause dell’accaduto.

E’ intervenuto anche l’Ingegner Stefano Feri per un sopralluogo nell’appartamento limitrofo che non è stato ritenuto sicuro per l’incolumità delle persone. Entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

Sono quindi due le persone che si trovano adesso nell’emergenza alla ricerca di una soluzione abitativa fino a quando i locali non saranno messi in condizioni di sicurezza. Hanno perso l’alloggio la donna ed una insegnante che aveva comprato l’appartamento appena due mesi fa. Per sicurezza, i locali sono stati sgombrati da tutti i mobili sia la casa danneggiata, che quella a fianco dichiarata inagibile.

Il grave episodio ha creato molta preoccupazione lungo tutta la via Garibaldi che si trova proprio ai piedi del grande muro del centro storico e che è una via transitata ed abitata da tanti chiancianesi. I rilievi sul crollo sono stati effettuati anche dal corpo della polizia municipale di Chianciano Terme che ha supportato il lavoro dei vigili del fuoco di Montepulciano. Ovviamente ci sono stati problemi di viabilità nel momento di intervento dei vigili del fuoco, ma lo scorrimento è stato ripristinata velocemente. Non ci sono responsabilità pubbliche per gli appartamenti inagibili.

Anna Duchini