Cristina Ferri e ’L’occasione fa Don Giovanni’

Al Chiostro di San Francesco oggi alle 18.30 arriva ‘L’occasione fa Don Giovanni’, una libera contaminazione tra il testo scritto da Giacomo Casanova e l’opera il ‘Don Giovanni’ di Mozart, per la regia del soprano Cristina Ferri con Simone Marziali maestro concertatore al piano. Nel ruolo di Don Giovanni Alessandro Ceccarini, artista in carriera impegnato al festival di Torre del Lago con ‘Bohème’ e ‘Butterfly’. Gli altri artisti in scena, per questo evento voluto dall’associazione culturale Liricorando, sono stati selezionati a marzo. "Ho voluto mettere in scena la figura del Don Giovanni di Mozart snellendolo in alcune parti dell’opera – spiega Ferri – con tagli e recitativi parlati dove ho inserito le frasi del Casanova, personaggio eclettico, scrittore, agente segreto per conto dei francesi e degli stessi inquisitori che lo avevano messo in prigione, giocatore e soprattutto inguaribile amante della vita in ogni sua forma".